В Минске за мошенничество и хищение будут судить многодетную мать 1 5.07.2024, 18:50

В деле — 126 потерпевших.

Прокуратура Минска направила в городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении 33-летней многодетной матери, которой инкриминированы мошенничество и хищение имущества путем модификации компьютерной информации в составе организованной группы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, обвиняемая искала людей, которые за деньги распространяли данные о банковских картах. Женщина знала, что эти карты будут далее использованы преступниками для хищения средств, передает «Зеркало».

«В связи с нехваткой средств обвиняемая подписалась на различные группы в мессенджерах о подработках. После того, как ей поступило предложение о работе по оформлению банковских платежных карт за вознаграждение, она размещала объявления в группах мессенджера Telegram, а также предлагала такой вид заработка своим знакомым. Согласных на указанную работу граждан женщина отводила в отделение банка для изготовления платежной карты, а также к мобильному оператору для изготовления сим-карты, привязанной к „счету“. Далее она пересылала необходимые сведения другому члену организованной группы», — рассказали в прокуратуре.

В результате ее противоправной деятельности 126 гражданам был причинен имущественный ущерб в сумме более 270 тыс. рублей.

Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело по ч. 4 ст. 209, ч. 4 ст. 212 УК. Прокурор, направляя материалы в суд, оставил избранную ранее в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста без изменения.

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