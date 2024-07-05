Мозырский погранотряд призывает жителей региона следить за дронами

Мозырский погранотряд призывает жителей региона следить за дронами10
- 5.07.2024, 19:20
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Опасаются удара по Мозырскому НПЗ.
Мозырский пограничный отряд призывает жителей региона быть бдительными. Об этом почему-то сообщила пресс-служба Мозырского НПЗ, несмотря на то, что у погранотряда есть свой раздел на сайте Госпогранкомитета.
Пограничники просят в случае обнаружения в пограничной зоне и на прилегающей к ней территории неизвестных лиц, иностранцев, а также тех, кто интересуется дислокацией пограничников, охраной границы или ее прохождением, сообщать об этом.
В Мозырском погранотряде также советуют сообщать об автомобилях с номерами других стран, машина такси, а также каких-либо летательных аппаратах вблизи границы.
Напомним, ранее в Госпогранкомитете Беларуси рассказали, что располагают сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений РДК, который якобы ведет там разведку, в том числе «с выходом на государственную границу Республики Беларусь».
На этом направлении белорусские пограничники «зафиксировали рекогносцировку местности и активную разведывательную деятельность», сбили дрон и нашли схрон со взрывчаткой.