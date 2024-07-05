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ВМС Украины показали кадры испытания военного корабля «Гетман Иван Мазепа» в море

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  • 5.07.2024, 19:29
  • 2,800
ВМС Украины показали кадры испытания военного корабля «Гетман Иван Мазепа» в море

Видео.

Украинский многоцелевой корабль класса корвет «Гетман Иван Мазепа» проходит государственные испытания в море. Он должен стать флагманом Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, сообщили в пресс-службе.

«Гетман Иван Мазепа» – противолодочный корвет класса Ada, его по заказу Украины строила Турция – такие корабли являются частью проекта MILGEM, разработанных прежде всего для ВМС Турции.

Корветы Ada имеют полное водоизмещение более 2400 тонн. Максимальная скорость – 29 узлов, а дальность плавания – 3500 миль. Полный экипаж – 106 человек.

Корабли оснащены современной системой боевого управления, навигацией, гидролокатором и системой РЭБ, ангаром для вертолета или беспилотных комплексов. Предусмотрена палубная площадка для вылета и посадки летательных аппаратов.

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