Зеленский: Украинцы доказали, что нет таких российских ракет, которые мы не могли бы сбить
- 5.07.2024, 19:53
ВСУ ощутимо отвечают России.
В обращении по итогам 5 июля президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров страны за усиление украинской противовоздушной обороны. Стенограмму опубликовала пресс-служба главы государства.
«Прежде всего я хочу поблагодарить наших партнеров за выполнение договоренностей по ПВО. Мы ставили себе задачу вдвое увеличить силу нашего воздушного щита, и сегодня начало этого. Я благодарю Германию за Patriot, который уже в Украине», – сказал Зеленский.
Президент Украины назвал «сильной новостью» информацию о переданном в Украину третьем таком зенитном ракетном комплексе.
«И еще одна сильная новость: спасибо Соединенным Штатам за еще один шаг для усиления нашей ПВО, наших Patriot. Работаем дальше, и будут обязательно новые решения. Украинцы уже доказали, что нет таких российских ракет, которые мы не могли бы сбить. И максимум делаем, чтобы российский террор проиграл», – заявил он.
Зеленский рассказал, что проводил сегодня совещание и по украинской ракетной программе.
«Я благодарен каждому и каждому, кто работает ради нее и приближает абсолютно справедливую нашу способность действительно ощутимо отвечать России на эту агрессию. Это вопрос глобальной стабильности и безопасности – чтобы каждый в Кремле знал, что безнаказанными они не останутся», – подчеркнул он.