В Минске кинотеатр «Победа» открыли после реконструкции

В Минске кинотеатр «Победа» открыли после реконструкции1
- 5.07.2024, 20:05
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Фотофакт.
Старейший кинотеатр столицы, который внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, открыл свои двери после реконструкции. Как выглядит обновленный кинотеатр, показали в Telegram-канале ГПО «Минскстрой».
Внешне «Победа» почти не изменилась, а внутри стала современным мультиплексом с пятью залами.
В процессе работы были усилены фундаменты и стены, выполнены новая кровля и полная перепланировка помещений, восстановлены элементы декора. В интерьерах сохранился дух пятидесятых.
Что касается технического оснащения, то известно, что в кинотеатре установили новое проекционное, звуковое оборудование.
Напомним, реконструкция «Победы» началась в феврале 2022 года. Изначально по проекту предусматривалось создание трехзального кинотеатра. Однако впоследствии было принято решение превратить кинотеатр в комплекс с пятью залами.
Кинотеатр «Победа» был открыт в Минске в 1950 году.