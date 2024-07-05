На Мосбирже начались проблемы с турецкими лирами 2 5.07.2024, 20:07

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Из-за санкций США.

«Карточный домик» российского валютного рынка продолжает постепенно осыпаться из-за санкций США против Московской биржи, которые покончили с эпохой полноценных валютных торгов в России.

Вслед за остановкой операций с долларами США, евро и гонконгскими долларами на бирже возникли проблемы с турецкой лирой, сообщили в пятницу российские брокеры.

БКС — крупнейший небанковский брокер в стране — объявил, что временно остановил для своих клиентов операции с лирами на биржевом рынке. По словам представителя компании, это решение связано с американскими санкциями против Национального клирингового центра — ключевой расчетной «дочки» биржи, ответственной за регистрацию всех сделок. Из-за санкций увеличилось время ввода и вывода валюты, а также расчетов в сделках с лирой, рассказал представитель БКС «Ведомостям».

В «Финаме» подтвердили проблемы с лирами, торги которыми биржа вела с 2018 года. «Сложности присутствуют», — признал руководитель управления развития клиентского сервиса компании Дмитрий Леснов.

По его словам, «Финам» в ближайшее время будет анализировать ситуацию и не исключает, что также будет вынужден прекратить торги лирой. «Можно ожидать, что такие решения могут принять и другие профучастники», — сказал Леснов «РИА Новости». ВТБ и ТБанк сообщили РБК, что продолжают операции в лирах и ограничений вводить не планируют.

Объем операций в лирах, который в прошлом году достигал рекордных 50 млрд рублей в месяц, сжался до ничтожных 20–30 млн рублей в день. Дело в том, что турецкие банки практически полностью свернули операции с Россией, рассказала Deutsche Welle представитель одной из логистических компаний. По ее словам, в прошлом году российские импортеры использовали лиры для оплаты товаров из Турции, но этой практике пришел конец из-за ужесточения американских финансовых санкций в конце прошлого года. Теперь турецкие банки опасаются вторичных мер — санкций за нарушение санкционного режима, указывает источник DW.

Такие же риски несут и китайские банки, присутствие которых позволяет торговать на бирже юанями, предупреждает аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. ЦБ РФ учитывает риски, что юаневые торги также придется остановить, признала накануне глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В конце июня о проблемах с выводом юаней с Московской биржи сообщали брокерская компания «Синара» и Сбербанк CIB — инвестиционная «дочке» крупнейшего российского госбанка. Дополнительные сложности в операциях с китайской валютой может принести отказ Вank of China прекратить работу с попавшими под санкции банками РФ, писали аналитики «Сбер CIB».

В ЦБ уже готовятся к сценарию, при котором биржевые торги юанем придется остановить так же, как это случилось с долларом и евро. Скорее всего, китайские банки будут постепенно сворачивать операции с Московской биржей и также попавшим под санкции Национальным клиринговым центром, рассказывал Bloomberg близкий к Центробанку источник.

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