Два температурных рекорда переписано на востоке Беларуси 5.07.2024, 20:17

С 27 июня по 1 июля рекордные температуры фиксировались более 50 раз.

Два температурных рекорда переписано минувшим днем на востоке Беларуси, куда проник жаркий воздух, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В Костюковичах было 33,3 градуса выше нуля (было 31,5 в 2002 году), в Мстиславле — до 32,1 (30,8 в 2015-м). Абсолютный рекорд дня устоял (35 градусов 4 июля 2002 года в Мозыре).

При этом на северо-западе и западе местами было не выше 16−17 градусов (16,2 — в Нарочи, 16,4 — в Воложине, 16,9 — в Барановичах).

С 27 июня по 1 июля рекордные температуры фиксировались более 50 раз.

Температуры выше 30 градусов вновь ожидаются 7 и 8 июля.

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