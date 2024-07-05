закрыть
5 июля 2024, пятница, 20:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В августе в Беларуси введут изменения по «тунеядцам»

  • 5.07.2024, 20:39
В августе в Беларуси введут изменения по «тунеядцам»

Тем временем комиссии продолжают искать «тунеядцев» по всей стране.

По всей стране продолжают работать «тунеядские» комиссии. Многие из них уже опубликовали график работы на третий квартал. Напомним, в этом году ввели несколько изменений для «иждевенцев», а еще одно должно заработать в августе.

К примеру, в Московском районе Минска заседания комиссии в третьем квартале будут проводить дважды в неделю — в первый и третий вторник месяца. В Круглянском районе в июле намерены провести заседания комиссии трижды, в августе — дважды, а в сентябре — трижды. Причем некоторые из них будет устраивать в местном отделе внутренних дел.

В Барановичах планируют устраивать заседания комиссии в третьем квартале дважды в месяц — во вторую и четвертую среду.

Напомним, в «тунеядские» комиссии, как правило, входит 10−15 человек. Это зависит от населенного пункта. К примеру, в Бобруйске в районную комиссию ранее входило почти 20 человек, среди них представители горисполкома, налоговой, управления внутренних дел, поликлиники, БРСМ, депутаты.

Те, кто попадает в базу «тунеядцев», оплачивает некоторые жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам.

Напомним, с 1 августа появятся очередные новшества по «тунеядству». Они затрагивают работу специальных комиссий по иждивенцам.

Так, власти намерены с 1 августа расширить список обязанностей секретарей «тунеядских» комиссий. Так, с этого числа они станут также работать с базой иждивенцев, а еще — составлять списки тех, кто попал в нее и должен оплачивать ЖКУ по полным тарифам.

Также секретари будут запрашивать информацию у организаций, если такие сведения будут нужны для работы комиссии. Через этих работников также будут оформлять заявления людей на исключение из базы «тунеядцев». И это далеко не весь список обязанностей, который добавят этим специалистам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох