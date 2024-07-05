В августе в Беларуси введут изменения по «тунеядцам» 5.07.2024, 20:39

Тем временем комиссии продолжают искать «тунеядцев» по всей стране.

По всей стране продолжают работать «тунеядские» комиссии. Многие из них уже опубликовали график работы на третий квартал. Напомним, в этом году ввели несколько изменений для «иждевенцев», а еще одно должно заработать в августе.

К примеру, в Московском районе Минска заседания комиссии в третьем квартале будут проводить дважды в неделю — в первый и третий вторник месяца. В Круглянском районе в июле намерены провести заседания комиссии трижды, в августе — дважды, а в сентябре — трижды. Причем некоторые из них будет устраивать в местном отделе внутренних дел.

В Барановичах планируют устраивать заседания комиссии в третьем квартале дважды в месяц — во вторую и четвертую среду.

Напомним, в «тунеядские» комиссии, как правило, входит 10−15 человек. Это зависит от населенного пункта. К примеру, в Бобруйске в районную комиссию ранее входило почти 20 человек, среди них представители горисполкома, налоговой, управления внутренних дел, поликлиники, БРСМ, депутаты.

Те, кто попадает в базу «тунеядцев», оплачивает некоторые жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам.

Напомним, с 1 августа появятся очередные новшества по «тунеядству». Они затрагивают работу специальных комиссий по иждивенцам.

Так, власти намерены с 1 августа расширить список обязанностей секретарей «тунеядских» комиссий. Так, с этого числа они станут также работать с базой иждивенцев, а еще — составлять списки тех, кто попал в нее и должен оплачивать ЖКУ по полным тарифам.

Также секретари будут запрашивать информацию у организаций, если такие сведения будут нужны для работы комиссии. Через этих работников также будут оформлять заявления людей на исключение из базы «тунеядцев». И это далеко не весь список обязанностей, который добавят этим специалистам.

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