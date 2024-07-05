Казахстан начал задерживать фуры российских грузоперевозчиков 3 5.07.2024, 20:53

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Минфин Казахстана ввел ограничения.

Таможенные органы Казахстана с 1 июля начали задерживать фуры российских грузоперевозчиков, везущих в страну грузы с европейскими товарами на полуприцепах компаний из стран ЕС. Об этом говорится в обращении Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Минтранс от 5 июля.

«Поступают обращения российских перевозчиков о задержании их транспортных средств на территории Казахстана в связи с применением новых ограничений. При этом полуприцепы задерживаются даже в казахстанских таможенных органах назначения после выгрузки товаров», говорится в письме.

Минфин Казахстана предупреждал о новых ограничениях еще в июне. «Казахстанская сторона считает, что при перецепке временно ввезенных на территорию ЕАЭС иностранных полуприцепов нарушаются положения Таможенного кодекса, которые не допускают передачу временно ввезенных транспортных средств иным лицам, за исключением отдельных случаев. Одним из таких случаев, под который попадает перевозка с перецепкой, является завершение перевозки путем вывоза транспортного средства с таможенной территории ЕАЭС», пишет АСМАП. Обратная же загрузка полуприцепов для вывоза товаров из Казахстана уже не допускается, как не допускается и повторный ввоз таких полуприцепов с товарами вновь на территорию Казахстана.

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