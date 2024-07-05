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Первый белорусский чемпион в истории UFC объявил о завершении карьеры

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  • 5.07.2024, 21:02
  • 1,214
Первый белорусский чемпион в истории UFC объявил о завершении карьеры
Андрей Орловский

Андрей Орловский дебютировал в UFC в 2000 году.

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в тяжелом весе 45-летний белорус Андрей Орловский объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил в своем Instagram, заметило «Зеркало».

«Мой путь длиною в 24 года в UFC подошел к логическому завершению, но это только конец одной главы в моей книге, в моей ММА-карьере, а так еще все впереди! Сейчас в отпуск с семьей, а потом к вам — с новостями… Всем огромное спасибо!» — написал он.

Андрей Орловский дебютировал в UFC в 2000 году. Вот чего добился за свою карьеру в Ultimate Fighting Championship боец, получивший прозвище Питбуль:

чемпион UFC в тяжелом весе;

временный чемпион UFC в тяжелом весе;

обладатель премии «Лучший бой вечера» — против Трэвиса Брауна;

обладатель премии «Выступление вечера» — против Антониу Силвы;

лучший бой полугодия — против Трэвиса Брауна;

второе место по количеству побед в истории UFC (ничья с Дональдом Серроне);

наибольшее количество побед в истории UFC в тяжелом весе — 23;

наибольшее количество боев в истории UFC в тяжелом весе — 38;

первый белорусский чемпион в истории UFC.

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