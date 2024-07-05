закрыть
5 июля 2024, пятница, 22:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Ошмянском районе 75-летний пенсионер решил распугать птиц петардами и попал в больницу

4
  • 5.07.2024, 21:15
  • 1,120
В Ошмянском районе 75-летний пенсионер решил распугать птиц петардами и попал в больницу

Петарда взорвалась в руке.

Неосторожный запуск петарды стал причиной травмы пенсионера из Ошмянского района, сообщает пресс-служба МЧС.

4 июля в 16.08 врач скорой медицинской помощи сообщил спасателям о том, что в приемное отделение Ошмянской центральной больницы с рваными ранами правой кисти поступил 75-летний мужчина.

Как рассказал пострадавший, днем, находясь у себя на участке, он взрывал петарды, чтоб разогнать птиц. В какой-то момент одна из петард взорвалась у него в руках.

Его госпитализировали в хирургическое отделение центральной больницы. Состояние мужчины удовлетворительное.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох