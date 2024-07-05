В Ошмянском районе 75-летний пенсионер решил распугать птиц петардами и попал в больницу 4 5.07.2024, 21:15

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Петарда взорвалась в руке.

Неосторожный запуск петарды стал причиной травмы пенсионера из Ошмянского района, сообщает пресс-служба МЧС.

4 июля в 16.08 врач скорой медицинской помощи сообщил спасателям о том, что в приемное отделение Ошмянской центральной больницы с рваными ранами правой кисти поступил 75-летний мужчина.

Как рассказал пострадавший, днем, находясь у себя на участке, он взрывал петарды, чтоб разогнать птиц. В какой-то момент одна из петард взорвалась у него в руках.

Его госпитализировали в хирургическое отделение центральной больницы. Состояние мужчины удовлетворительное.

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