Путин заявил Орбану, что ему не нужно перемирие в Украине

Путин заявил Орбану, что ему не нужно перемирие в Украине16
- 5.07.2024, 21:20
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Российского диктатора интересует «окончательное завершение конфликта» на его условиях.
Российский диктатор Владимир Путин заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что его не интересует перемирие или временное прекращение огня между украинскими и российскими войсками. Об этом он сказал во время визита Орбана в Москву 5 июля.
«Это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, ни какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», – заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с Орбаном, сообщило российское пропагандистское агентство «Интерфакс».
Путин напомнил, что в его понимании «полное и окончательное завершение конфликта» должно начаться после того, как Украина выведет свои вооруженные силы с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. То есть, он повторил свой ультиматум, с которым выступил накануне Саммита мира в Швейцарии, но в этот раз не вспоминал об отказе от НАТО.
При этом Путин заявил, что послушал Орбана и пришел к выводу о том, что «в Киеве все еще не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца».