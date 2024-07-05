Белорусская теннисистка Шиманович выиграла парный турнир ИТФ в Монпелье 5.07.2024, 21:29

Ирина Шиманович

Белоруска в паре с хорваткой победила россиянок.

Белорусская теннисистка Ирина Шиманович выиграла в финальном матче парного турнира ИТФ во французском Монпелье.

Белоруска в паре с Марианой Дражич одолела Елену Приданкину и Екатерину Яшину из России со счетом 1:6, 6:4, 10:8.

Матч длился 1 час и 26 минут. Призовой фонд турнира составил 60 000 долларов.

Ирина Шиманович (Беларусь)/Мариана Дражич (Хорватия) — Елена Приданкина (Россия)/ Екатерина Яшина (Россия) — 1:6, 6:4, 10:8.

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