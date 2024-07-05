Латиноамериканские бойцы «Хартии» разгромили россиян под Липцами 1 Юрий Бутусов

5.07.2024, 21:49

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За успешную наступательную операцию все бойцы были отмечены наградой президента Украины.

Общался с колумбийцами и аргентинцами – пехотинцами 13-й бригады Нацгвардии «Хартия», которые бьют российских оккупантов под Харьковом возле села Липцы. Смотрел на результаты боевой работы – латиноамериканское подразделение «Хартии» отличилось в июне 2024-го в разгроме батальона 7-го мотострелкового полка вооруженных сил РФ под Липцами, в ближнем бою колумбийцы и аргентинцы уничтожили около десятка россиян.

Командир – Мачете, за плечами которого 20 лет службы в аргентинской пехоте, горных стрелках. В подразделении есть группа мотивированных и хорошо подготовленных бойцов, профессиональных воинов, есть группа молодежи, 22–25 лет, которые опыта не имеют, но быстро учатся. Не паникуют, стараются добросовестно выполнять свою работу.

За успешную наступательную операцию все латиноамериканские бойцы были отмечены наградой президента Украины Владимира Зеленского «За оборону Украины».

Государственные награды украинским и латиноамериканским пехотинцам вручал лично комбриг «Хартии» Игорь Оболенский. В бригаде латиноамериканцев уважают – они получают все необходимое обеспечение, в полном объеме получают свои боевые выплаты 120 тыс. грн (и никто не просит их куда-нибудь отчислять), качественное для полевых условий жилье, а главное – латиноамериканцев уважают так же, как и украинцев, и применяют продуманно. Люди понимают, что риск просчитан, и потому четко выполняют поставленные задачи.

К сожалению, за месяц жестоких боев за Харьков погибли как настоящие герои двое колумбийских пехотинцев. Я сделал несколько материалов с этими мужественными латиноамериканскими воинами.

Очевидно, будь у нас системный рекрутинг за рубежом, если бы мы больше публиковали успешный боевой опыт латиноамериканцев на войне, мы могли бы привлекать во много раз больше качественных бойцов из Колумбии, Аргентины и других стран.

При качественном отношении и честных отношениях большое количество латиноамериканцев и европейцев смогли бы приобщиться к войне с российским нацизмом, угрожающим всему цивилизованному миру.

Прошу обратить внимание ставки верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, что у нас отсутствует системная работа по привлечению иностранных добровольцев. Практика показывает, что мы могли бы привлекать их в десятки раз больше, тем самым значительно усилить нашу армию. Это действительно эффективно, в отличие от охоты ТЦК и полиции на улицах.

Юрий Бутусов, Facebook

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