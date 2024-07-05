Что известно о новом премьере Британии Стармере 5.07.2024, 22:06

Кир Стармер

Поддерживает Украину и хочет видеть Путина в Гааге.

На выборах 4 июля в Великобритании убедительную победу одержала Лейбористская партия, которую последние четыре года возглавляет Кир Стармер. 5 июля король Чарльз III поручил лидеру лейбористов сформировать новое правительство. «Гордон» рассказывает, кто такой Кир Стармер, что он говорил о российской агрессии против Украины и как приход к власти вчерашней оппозиции может сказаться на поддержке Киева.

Несмотря на убедительную победу, пишет Politico, Стармер не очень известен в Британии. Издание называет его «слишком осторожным и слишком робким» политиком, противопоставляя предыдущему премьеру-лейбористу Тони Блэру, искусному оратору и шоумену. Стармер же не любит митинги и выглядит на них скованным, предпочитая личные встречи с избирателями. Один из стратегов Лейбористской партии говорил, что Стармер больше похож не на политика, а на «неопределившегося избирателя», который не доверяет ни одной из партий.

Киру Стармеру – 61 год. Он уроженец небольшого городка Окстед в графстве Суррей. Изучал право в университете Лидса, позже – в Оксфорде. С 1987 года работал юристом и специализировался на правах человека. Как пишет «BBC News Україна», он защищал приговоренных к смертной казни в странах Карибского бассейна и Африки. Стармер также говорил, что принимал участие в трибунале по бывшей Югославии, представляя интересы жертв сербской армии.

В 2008-м стал директором Публичной прокуратуры, главной уголовной прокуратуры Англии и Уэльса. Семь лет спустя, в 2015-м, Стармер впервые был избран в Палату общин. В парламенте входил в теневой (оппозиционный) кабинет предыдущего лидера лейбористов Джереми Корбина, где был теневым министром по делам Brexit (он, в частности, выступал за проведение повторного референдума о выходе Британии из ЕС; ожидается, что после его избрания отношения между королевством и Евросоюзом ждет потепление).

В 2019-м лейбористы под руководством Корбина потерпели сокрушительное поражение на выборах, получив худший результат с 1935 года. Одной из причин поражения называлась неоднозначная репутация самого Корбина – избиратели считали его «угрозой нацбезопасности», с чем соглашались и некоторые члены фракции в Палате общин. Корбин, в частности, выступал за ядерное разоружение Великобритании и роспуск НАТО, высказывал симпатии режиму венесуэльского авторитарного лидера Уго Чавеса (а после российского полномасштабного вторжения выступал против западной помощи Украине). На этом фоне Стармер выиграл партийные выборы и в 2020-м стал лидером лейбористов.

Как пишет Politico, новый председатель партии потратил четыре года, пытаясь доказать избирателям, что в вопросах национальной безопасности он полная противоположность Корбину. В течение четырех лет, в том числе двух после вторжения РФ в Украину, лейбористы поддерживали все инициативы правящей Консервативной партии, касающиеся укрепления обороноспособности или поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

Так, вскоре после того, как Великобритания объявила о намерении передать Украине танки Challanger, Стармер заявил: «Мы все поддерживаем роль Соединенного Королевства в обеспечении Украины всем необходимым для защиты оружием и технологиями. Это единственный путь, чтобы убедиться, что [нелегитимный президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин потерпит поражение». А после окончания войны, говорил он, «Путин и все его приспешники должны предстать перед лицом правосудия в Гааге».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com