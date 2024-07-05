«Вообще не знаем, как привезем вещи в Брест» 5 5.07.2024, 22:37

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Белорусы рассказали, как проходили польскую границу по новым правилам.

В четверг, 4 июля, на польской границе начали разворачивать тех, кто вез различные товары из Польши в Беларусь. Причины такого нововведения неизвестны, но оно может быть связано с санкциями ЕС против Беларуси, введенными еще 29 июня. Список «запрещенки» в постановлении немаленький, возможность привезти домой новую технику или даже новую одежду теперь под вопросом. «Зеркало» узнало у белорусов, которые как раз попали на новые правила, как обстоят дела на границе.

«Вообще не знаем, как привезем вещи в Брест»

В Польше Ангелина и ее молодой человек были в отпуске, утром 4 июля собирались возвращаться в Брест. О переполохе на границе узнали около 10 часов, когда уже подъехали к пункту пропуска.

— Нам позвонил наш друг и сказал, что так и так, новые правила. Честно сказать, мы ох**нели. У нас вся машина была забита чемоданами: закупились одеждой, везли пылесос, две вафельницы, — рассказывает она. — Поэтому мы сразу же развернулись. Технику оставили у знакомых. Вообще не знаем, что с этими вещами теперь делать и как мы их привезем обратно в Брест. С собой взяли только одежду, причем я сорвала все этикетки.

Назад в очередь белорусы вернулись ближе к часу дня. Собеседница добавляет: с самого утра разворачивали практически всех. Позже многие уезжали сами, оставляли вещи, которые точно не пропустят таможенники, и снова возвращались на свое место.

— Очередь была очень длинная: в 13 часов вчера мы вернулись и только в 5 утра сегодня были на погранпереходе, — говорит Ангелина. — Наверное, они к этому времени уже более-менее успокоились, либо нам просто фартануло. Но вещи посмотрели быстро и отпустили. Даже половину чемоданов не проверили, не заметили, что я одну этикетку не сорвала со своей кофты. Хотя я видела, что возле трассы валялись коробки от блендеров, еще чего-то. И вроде как люди потом спокойно проезжали.

«Многие опасались, что не пустят, и готовились выбрасывать товар»

Юлия стартовала из Варшавы на автобусе в 21.00 четверга. В полночь женщина уже была на границе.

— Мы были первые в очереди около шлагбаума, за нами видела еще два автобуса. Саму границу с Беларусью прошли к 10 утра, — рассказывает она. — У нас все прошло хорошо. Я не видела, чтобы у кого-то открывали чемодан или разворачивали.

Рано утром пересекал границу с Польшей и Виктор (имя изменено). Мужчина тоже ехал на автобусе. Признается, что, наслышавшись о происходящем, ожидал тщательный досмотр багажа.

— Но, как ни странно, был стандартный паспортный контроль и также осмотр вещей. Все прошло быстро и без эксцессов. Другие пассажиры тоже очень удивились, многие опасались, что не пустят, и готовились выбрасывать товар, — рассказывает собеседник. — Чтобы кого-то из других автобусов развернули, я тоже не встречал. Видимо, вчера был пробный запуск [новых правил] у поляков. Смотрели, как все это работает.

«Пока они перестраховываются»

Игорь (имя изменено) зарабатывает на границе — провозит из Польши в Беларусь различные товары за деньги. Говорит, по новым правилам пока не ездил, но справки уже навел.

— Разворачивали с техникой, одеждой и другими товарами. Люди возвращались в магазины и сдавали все, — рассказывает мужчина. — Мой знакомый общался с польской таможенницей, так она ему сказала, мол, подождите пару дней, будет видно, не спешите. Все встанет на свои места. Пока они перестраховываются и многих на разворот отправляют. Так как и сами пока ничего не понимают, как и что. Вывоз-то запретили, а у них же даже на выезде нет инфраструктуры, чтобы досмотры проводить. Там нет сканера и какого-то бокса для проверки.

Пока очереди на границе, по словам Игоря, сильно уменьшились (по данным Госпогранкомитета Беларуси, начиная с 4 утра 5 июля количество легковых автомобилей в очереди равнялось нулю). Но если все останется, как есть, говорит он, скорость пересечения границы со стороны Польши не вырастет.

— Да, людей будет меньше, но работы у таможенников прибавится, — считает Игорь.

По его словам, сейчас все ждут какого-то прояснения. Правда, те, кто зарабатывает на границе, обсуждают, что нынешние изменения ввоза товаров для физлиц в связи с санкциями выглядят странно.

— Ну и куда тот же, например, шуруповерт, который я везу, пойдет? На какой-то танкостроительный завод в России? Ну не пойдет же он, — рассуждает перевозчик и добавляет, что такой запрет негативно скажется на польском приграничье. — По самым скромным подсчетам моим, ежедневно в Бялой (Бяло-Подляске. — Прим. ред.) оседает под 100 тысяч долларов. Повторюсь, по самым скромным подсчетам. А там же еще обменники, кафе разные и так далее. Думаю, местные предприниматели тоже выскажутся по этому поводу.

Напомним, странности на польской границе начались 4 июля. В чатах писали, что при выезде из Польши разворачивали тех, кто вез различные товары. По всей видимости, это связано с решением Евросоюза от 29 июня, которым он распространил на Беларусь санкции, введенные ранее в отношении России. В списке запрещенных к вывозу из ЕС в Беларусь товаров — сотни наименований, среди которых различные запчасти, техника, женская одежда, предметы гигиены и даже обувь.

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