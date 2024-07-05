Зеленский побеседовал с новым премьером Британии 5.07.2024, 23:41

Президент Украины анонсировал 100-летнее соглашение с Лондоном.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 5 июля, провел первый телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом президент Украины написал в своем Telegram.

По словам президента, он поздравил Стармера с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, связываемые британским народом с новым правительством.

В свою очередь Стармер заверил, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной.

«Мы скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности, подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией», - написал Зеленский.

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