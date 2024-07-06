В Монголии нашли останки бойца из Беларуси, погибшего 85 лет назад 6.07.2024, 3:00

Он был призван в армию Горецким военкоматом в 1938 году.

На месте боев у реки Халхин-Гол в Монголии поисковая экспедиция, которая занимается обнаружением останков солдат, нашла тела 27 бойцов. Среди них — Петр Черномордик из Горецкого района, погибший в бою в 1939 году, сообщает «Горецкий вестник».

Раскопки в долине реки Халхин-Гол, на месте боев в 1939 году, проводились в рамках международной экспедиции «Халхин-Гол. Тем больше наша слава. 2024». Участие в них приняли члены Белорусского географического общества.

Во время раскопок они нашли и эксгумировали останки 27 бойцов, погибших в сражениях в 1939 году. Среди погибших в районе сопки Ремезово, вблизи населенного пункта Сумбер были найдены останки погибшего военнослужащего родом из Беларуси.

Как сообщили участники экспедиции, «у бойца среди личных вещей были противогаз, ремень, ложка, хлорница, фляга, патроны в обоймах к винтовке Мосина, в нагрудном кармане кошелек. Боец лежал в неестественной позе, из-за чего было сложно определить границы раскопа.

Проведя эксгумационные работы, стало понятно, что боец получил ранение в голову, скорее всего, это ранение и стало причиной гибели. При дальнейшей работе с обнаруженными предметами из кошелька были извлечены чудом сохранившиеся документы: комсомольский билет, билет члена Осоавиахима, справка о сдаче норм ГТО, расписка, выданная Горецким райвоенкоматом об изъятии на хранение паспорта. Сохранилась даже фотография бойца, на которой с далекого 1939 года на нас смотрит молодой парень».

По уцелевшим фрагментам документов было установлено, что это останки бойца по фамилии Черномордик, имя прочитать было нельзя, отчество — Мардухович. Он был призван в армию Горецким военкоматом в 1938 году.

Дальнейшие поиски позволили определить полное имя бойца —Черномордик Петр Мардухович. Он родился в 1918 году на территории Горецкого района Могилевской области в деревне Рудковщина.

Теперь останки Черномордика будут захоронены в братской могиле в Улан-Баторе, а его документы и вещи передадут в Горецкий историко-этнографический музей.

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