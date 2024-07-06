Каждый пятый белорус путешествует по стране 6.07.2024, 5:14

Речь идет об организованном туризме.

С каждым годом популярность внутреннего туризма в Беларуси растет. В 2023 году более 1,7 млн белорусов купили туры по родной стране. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель министра спорта и туризма Олег Андрейчик.

«В прошлом году внутри страны путешествовали более 1,7 млн туристов, которые купили путевки у туристических компаний. Это касается организованного туризма», – сказал он.

Для сравнения: в 2019 году показатель был меньше – 1,1 млн.

Гостиницы необходимо ремонтировать

Сейчас в республике работает 600 гостиниц, номерной фонд которых составляет почти 40 тыс. мест.

«Есть хорошие гостиницы. Есть гостиницы, в которые нужно вкладываться, проводить текущий ремонт – особенно в районных центрах, небольших городках. Над этим мы тоже работаем», – подчеркнул спикер.

Реестр инструкторов по активному туризму

Также Олег Андрейчик рассказал, что в Беларуси разрабатывается реестр инструкторов по активному туризму. В России уже действует подобный механизм. В дальнейшем реестры между двумя странами будут синхронизированы.

«Конечно, не каждый сразу сможет стать инструктором. Для этого нужно будет сдать соответствующий экзамен, показать свой уровень знаний и подготовки к действиям в различных ситуациях», – пояснил заместитель министра.

По его словам, речь идет не об индивидуальных, а о групповых путешествиях и сопровождении неподготовленных путешественников.

Принимать экзамены станут республиканские туристические союзы и объединения. После того, как кандидаты пройдут все испытания, их включат в данный реестр.

«У каждого инструктора будут бейджи. Возможно, будет использована технология QR-кодов, с помощью которой все желающие смогут узнать, есть ли в этом реестре квалифицированный специалист, который способен осуществлять эту деятельность», – сообщил он.

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