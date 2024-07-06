Третья система Patriot из Германии прибыла в Украину
- 6.07.2024, 6:08
Об этом сообщил посол ФРГ в Киеве.
Третий поставленный Германией зенитно-ракетный комплекс Patriot уже находится в Украине. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил посол ФРГ в Киеве Мартин Егер.
«Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет», - написал дипломат в соцсети Х.
По его словам, в течение последних месяцев украинский экипаж системы успешно прошел в Германии соответствующую подготовку.
До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) имели по меньшей мере четыре комплекса ПВО Patriot от США, Германии и Нидерландов. В конце июня Румыния согласилась передать Украине еще одну такую систему.