Третья система Patriot из Германии прибыла в Украину 6.07.2024, 6:08

Об этом сообщил посол ФРГ в Киеве.

Третий поставленный Германией зенитно-ракетный комплекс Patriot уже находится в Украине. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил посол ФРГ в Киеве Мартин Егер.

«Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет», - написал дипломат в соцсети Х.

По его словам, в течение последних месяцев украинский экипаж системы успешно прошел в Германии соответствующую подготовку.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) имели по меньшей мере четыре комплекса ПВО Patriot от США, Германии и Нидерландов. В конце июня Румыния согласилась передать Украине еще одну такую систему.

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