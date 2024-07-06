закрыть
6 июля 2024, суббота, 5:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Третья система Patriot из Германии прибыла в Украину

  • 6.07.2024, 6:08
Третья система Patriot из Германии прибыла в Украину

Об этом сообщил посол ФРГ в Киеве.

Третий поставленный Германией зенитно-ракетный комплекс Patriot уже находится в Украине. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил посол ФРГ в Киеве Мартин Егер.

«Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет», - написал дипломат в соцсети Х.

По его словам, в течение последних месяцев украинский экипаж системы успешно прошел в Германии соответствующую подготовку.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) имели по меньшей мере четыре комплекса ПВО Patriot от США, Германии и Нидерландов. В конце июня Румыния согласилась передать Украине еще одну такую систему.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох