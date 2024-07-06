Тони Кроос провел последний матч в карьере 6.07.2024, 4:32

Тони Кроос

Пятикратный победитель Лиги чемпионов говорил, что завершит карьеру после домашнего Евро-2024.

Четвертьфинал домашнего Евро-2024 стал для полузащитника сборной Германии Тони Крооса последним матчем в карьере.

Немцы уступили команде Испании со счетом 1:2 в дополнительное время.

34-летний Кроос еще в конце мая объявил, что завершит карьеру после чемпионата Европы.

С 2014 года полузащитник играл за мадридский «Реал». С командой он выиграл четыре чемпионата Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка и один Кубок Испании, четыре Суперкубка УЕФА и пять клубных чемпионатов мира.

До перехода в мадридский клуб Кроос выступал за «Байер» и «Баварию». С мюнхенским клубом он выиграл три чемпионата, три Кубка и два Суперкубка Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

За сборную Кроос провел 113 матчей и забил 17 мячей. С командой он завоевал золото на чемпионате мира 2014 года, стал бронзовым призером ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.

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