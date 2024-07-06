Взрывы в Севастополе: оккупанты перекрыли Керченский мост 6.07.2024, 8:11

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Взрывы раздались с моря.

Ночью 6 июля во временно оккупированном Севастополе были слышны взрывы, из-за чего впоследствии было перекрыто движение по Керченскому мосту. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский ветер».

«Со стороны Орловки в Севастополе в 00.20 было слышно 2 далеких, глухих взрыва с моря. При этом в 23.55 с Бельбека был слышен звук взлета истребителя», — говорится в сообщении.

Через несколько минут телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что движение по Керченскому мосту перекрыто.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Оккупационные власти полуострова пока не комментировали информацию.

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