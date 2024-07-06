Казахстан задержал десятки российских фур с товарами из ЕС 2 6.07.2024, 8:14

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В связи с применением новых ограничений.

В Казахстане с 1 июля начали задерживать фуры российских грузоперевозчиков, которые везут в страну европейские товары на полуприцепах компаний из стран ЕС. Об этом пишет РБК со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции обращение Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Минтранс.

Согласно тексту письма, транспортные средства задерживают в связи с применением «новых ограничений». «Полуприцепы задерживаются даже в казахстанских таможенных органах назначения после выгрузки товаров», — сказано в обращении.

Подобные действия создают препятствия для эффективного применения механизма перецепки или перегрузки, который действует в России в сфере автомобильных международных грузоперевозок с 2022 года, отмечают авторы документа: «Тогда правительство ввело ответный запрет на въезд на территорию России европейских грузоперевозчиков, одновременно разрешив перецепку/перегрузку товаров с их фур на автомобили российских и белорусских компаний на пограничных терминалах. Далее уже российские и белорусские компании везут грузы транзитом по России и после этого — в Казахстан». Аналогичный механизм перецепки с апреля 2022 года действует на границе стран ЕС и Беларуси.

В АСМАП говорят, что казахстанские ограничения препятствуют обратной загрузке полуприцепов, зарегистрированных вне государств — членов ЕАЭС, и принятых от перевозчиков — резидентов данных государств после перецепки. «Всего было задержано более 20 российских автопоездов, но сведения о номерах ТС, маршруте перевозки у нас в настоящее время имеются по шести», — рассказал РБК заместитель гендиректора ассоциации Евгений Антипов. По его словам, помимо полуприцепов задерживают также тягачи.

Согласно обращению АСМАП, об ограничениях Казахстан предупреждал в июне. Из заявления Минфина страны следует, что перецепка временно ввезенных на территорию ЕАЭС иностранных полуприцепов нарушает положения Таможенного кодекса. Также казахстанское законодательство не разрешает передачу временно ввезенных машин иным лицам. Исключение составляют ситуации, при которых завершение перевозки приравнено к вывозу машины с таможенной территории ЕАЭС. При этом обратная загрузка полуприцепов для вывоза товаров из Казахстана уже запрещена, равно как и повторный ввоз таких полуприцепов с товарами на территорию страны.

В АСМАП говорят, что обратный вывоз полуприцепа — это и есть завершение процедуры его временного ввоза, а повторный ввоз в таком случае необходимо рассматривать в качестве новой транспортной операции.

Перевозка товаров из Европы в рамках механизма перецепки регламентирована договоренностью между Москвой и Астаной, согласно которой до начала 2025 года действует мораторий на запрет перевозки, но в связи с задержаниями грузоперевозчиков договоренность была нарушена, считают в АСМАП.

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