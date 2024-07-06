Кремль отправил Соловьеву и Симоньян новые методички

Кремль отправил Соловьеву и Симоньян новые методички7
- 6.07.2024, 8:21
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От термина «СВО» отказываются.
Российские власти дали установку российским пропагандистским медиаресурсам и журналистам вместо термина «специальная военная операция» использовать определение «украинский конфликт». Об этом сообщило российское издание «Медуза».
В распоряжении «Медузы» оказалась методичка, которую подготовила администрация президента РФ для провластных и государственных изданий.
«Саму войну составители документа называют «украинским конфликтом». Сотрудникам провластных медиа они рекомендуют подчеркивать, что «Россия не отказывается от диалога», но «Украина и Запад разговаривают на языке ультиматумов», — говорится в материале.
Также пропагандистам посоветовали утверждать, что мирная инициатива России (которую озвучил Путин, — ред.) может «в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине».
«Предложенный Россией план при готовности Киева и Запада позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры. Киев полностью дискредитировал себя и может легко предать любые договоренности. Украина может воспользоваться прекращением огня в милитаристских целях, и этого нельзя допустить», — указано в документе, распространенном Кремлем.
Кроме того, в этой же «методичке» указано, что Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС (международная организация, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) Кремль рекомендует называть «самыми влиятельными организациями, затмившими западные структуры», а саму Россию — «важнейшим архитектором многополярного мироустройства на пространстве Евразии».
Кроме того, пропагандисты должны подчеркивать, что президент РФ Владимир Путин «внес личный и решающий вклад» в формирование многополярного мироустройства.
«Западноцентрические и проамериканские модели международных отношений окончательно отошли в прошлое. США не справились с ролью гегемона, и теперь ведущее значение в мире имеют интенсивно развивающиеся государства мирового большинства, к которым относится и Россия», — указано в тексте «методички».