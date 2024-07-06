Обнажилась главная военная тайна России 1 Март Кульдкепп, Postimees

6.07.2024, 8:26

7,806

Этого боится не только Лавров.

На нынешнем этапе войны бросается в глаза неспособность России добиться успеха на харьковском направлении, что вызвано ослабевающей нехваткой боеприпасов у Вооруженных сил Украины и полученным разрешением на применение дальнобойного оружия, поставляющегося несколькими западными странами, для ударов по территории России.

В этом свете становится понятной главная военная тайна России, которая, с одной стороны, совершенно очевидна, но которую каждый день скрывает огромный пропагандистский аппарат: а именно, что российские военные ресурсы не безграничны, и восстановить все на ходу в конфликте с нынешней интенсивностью невозможно даже с помощью Ирана и Северной Кореи.

Это подтверждает и недавнее мирное предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Украине, которое является не только его личной инициативой и которое, естественно, было немедленно отвергнуто украинцами.

Нарратив, распространяющийся как Орбаном, так и по другим каналам, что Россия без сомнений победит в войне, а победа Украины в любом случае невозможна и поэтому сейчас последняя возможность – конечно, на условиях России – заключить мир, может означать лишь то, что РФ испытывает сложности, поскольку в противном случае стране-агрессору не понадобился бы какой-либо «мир» в начатой ей же войне.

Даже в прокремлевской российской прессе в последние дни говорится о необходимости более реалистично оценивать способности и сильные стороны западных стран – конечно, тут же добавляется, что это поможет более эффективно уничтожить те же страны в будущем. Однако в фантастическом мире российской пропаганды всякие проявления реализма означают готовность к уступкам и сигнал к поиску возможности для переговоров.

Вероятно, сейчас в Москве рассчитывают, что к власти в трансатлантическом мире придут дружественные России ультраправые силы, с которыми можно достичь соглашения, что дало бы измученной российской армии и экономике небольшую передышку. В этом смысле назначение Каи Каллас верховным представителем ЕС по иностранным делам и безопасности является крайне раздражительным фактом для России.

Такое развитие событий никоим образом не вписывается в их план, не говоря уже о более широкой проблеме, заключающейся в том, что любое влияние стран Балтии и вообще существование этих государств противоречат российским представлениям о том, как все должно работать в международной политике.

Развернувшаяся в последние дни в социальных сетях ожесточенная кампания против Каи Каллас и ее семьи показывает, что «эстонизация» внешней политики Евросоюза, которой так боится Сергей Лавров, по мнению России, действительно представляет собой серьезную опасность, которая может поставить под угрозу предстоящую сделку. Это можно даже воспринимать как своего рода признание.

На самом деле, дело, конечно, не в том, что Эстонии якобы по европейской милости была предоставлена возможность формировать внешнюю политику ЕС. Просто факты, которые стали очевидными только за последние несколько лет, заставили другие государства-члены Европейского союза признать, что оценки Эстонии и других стран Балтии относительно российской угрозы были адекватными. Но реализм – это не идеология Каи Каллас, эстонских или восточноевропейских русофобов, а его параметры задает сама жизнь – как бы это ни нравилось России.

Март Кульдкепп, Postimees

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com