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Город в Швеции продает землю по цене чашки кофе

  • 6.07.2024, 8:31
  • 3,384
Город в Швеции продает землю по цене чашки кофе

Есть только одно условие.

Городок Йотене в центральной Швеции распродает 29 земельных участков по цене от 1 кроны (9 центов) за квадратный метр.

Как пишет CNN, в городе живет всего 5 тысяч человек, он расположен на берегу крупнейшего озера Скандинавии под названием Венерн.

Мэр города Йохан Менссон рассказал, что они устроили распродажу из-за экономического спада и сокращения сельского населения.

«Рынок жилья в нашем регионе и Швеции в целом сейчас очень медленно развивается из-за высоких процентных ставок и небольшой рецессии, поэтому мы хотели сделать инъекцию в рынок. Мы также наблюдаем низкий уровень рождаемости и старение населения», - пояснил он.

На продажу выставили землю, которая была на рынке очень много лет. С мая с ними связались около 30 заинтересованных покупателей, четверо из них уже приобрели участки размером 700-1200 квадратных метров. Единственное требование - строительство дома должно начаться в течение двух лет с момента покупки участка.

«Это стало вирусным, и мы получили тысячи и тысячи запросов на нашу телефонную станцию. У нас есть два человека на телефонной станции в мэрии, и они очень вспотели за последние несколько дней. Мы фактически находимся в кризисном режиме», - добавил городской голова.

Им пришлось приостановить процесс торгов до начала августа, чтобы решить, как действовать дальше. В статье отмечается, что за землю, скорее всего, будут проведены торги. Пока что ее может приобрести любой желающий, однако эти правила могут пересмотреть.

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