Между Венгрией и Германией произошел конфликт из-за встречи Орбана с Путиным 3 6.07.2024, 8:48

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Визит Анналены Бербок в Будапешт внезапно отменен.

Венгрия внезапно отменила визит в Будапешт министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его необъявленную поездку в Москву.

Об этом сообщает Bloomberg.

Бербок должна была встретиться со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, сопровождавшим Орбана во время визита в Россию. Однако венгерское правительство очень быстро отменило встречу в пятницу вечером, что вызвало удивление правительства Германии, сказал агентству неназванный чиновник в Берлине.

По его словам, в свете внештатной поездки Орбана в Россию серьезная и честная дискуссия между двумя министрами иностранных дел была бы очень важной.

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