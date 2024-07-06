«Возможно, война приближается к концу» 1 6.07.2024, 8:56

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Украинский профессор удивил прогнозом.

Война России против Украины может приближаться к концу, поскольку «большие игроки» в мире хотят ее закончить. Об этом заявил историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV.

«Сейчас все чаще появляются сценарии завершения войны, которые предполагают потерю территорий Украины. И само появление такого количества сценариев говорит, что, возможно, война приближается к концу, потому что есть заинтересованность крупных игроков её закончить», - сказал Грицак.

По его словам, ключевым вопросом является то, заинтересован ли закончить войну российский диктатор Владимир Путин, ответа на него пока нет.

«Но я предполагаю, что идет игра на повышение ставок», - отметил профессор Украинского католического университета.

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