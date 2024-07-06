В России мэр на камеру потроллил сестру ликвидированного военного

В России мэр на камеру потроллил сестру ликвидированного военного4
- 6.07.2024, 9:00
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Скандал произошел в Тамбовской области.
Мэр российского Моршанска (Тамбовская область) Алексей Банников заявил плачущей сестре военного ВС РФ, что ее брат погиб за то, чтобы в их городе отремонтировали мост. Скандальное заявление он сделал, передавая родственнице оккупанта посмертный орден Мужества, передает Диалог.UA.
Житель Моршанска Виктор Щербаков завербовался в российскую армию в 2023 году, его сразу же отправили на фронт, где военный был быстро ликвидирован.
«Чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была. Вот за все за это погиб Ваш брат», - заявил мэр сестре военного РФ.