В России мэр на камеру потроллил сестру ликвидированного военного 4 6.07.2024, 9:00

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Скандал произошел в Тамбовской области.

Мэр российского Моршанска (Тамбовская область) Алексей Банников заявил плачущей сестре военного ВС РФ, что ее брат погиб за то, чтобы в их городе отремонтировали мост. Скандальное заявление он сделал, передавая родственнице оккупанта посмертный орден Мужества, передает Диалог.UA.

Житель Моршанска Виктор Щербаков завербовался в российскую армию в 2023 году, его сразу же отправили на фронт, где военный был быстро ликвидирован.

«Чтобы город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была. Вот за все за это погиб Ваш брат», - заявил мэр сестре военного РФ.

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