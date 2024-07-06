Алла Пугачева срочно покидает Израиль 2 6.07.2024, 9:15

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Уже арендовано жилье в более северной стране.

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осудила вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, планирует переехать на некоторое время в Юрмалу из-за жары.

Как сообщают СМИ, Пугачева уже наняла охрану в Юрмале.

«Алла будет в Юрмале через несколько дней — после выходных. Там для нее уже подготовили жилье — убрались в арендованном доме. И важное — в доме теперь будет не только видеонаблюдение, но и охрана», — заявил источник издания.

Алла Пугачева прилетит в Латвию с детьми — Лизой и Гарри, а ее муж, юморист Максим Галкин, присоединится позже.

«В Лимасоле сейчас +30 в тени. А в Юрмале — +20 на солнце. Поэтому Пугачева на самый жаркий период лета выбирает много лет подряд комфортный климат Латвии. Здесь у нее друзья (по соседству живет певица Лайма Вайкуле), здесь ей сдают с большой скидкой дом. Но главная причина переезда — как все сердечники и гипертоники, Алла Пугачева плохо переносит жару», — написали в издании.

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