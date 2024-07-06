В Беларуси изменили правила выдачи водительских удостоверений 6.07.2024, 9:23

3,516

Стало известно, какие новшества начинают действовать с 6 июля.

В Беларуси сегодня, 6 июля, вступают в силу некоторые положения обновленного закона о дорожном движении. Они касаются порядка обмена и выдачи водительских удостоверений, а также приема экзаменов на «механике».

Сайт zerkalo.io рассказал, что изменится:

Не потребуется сдача теоретического экзамена гражданам России и Беларуси, которые обратятся в подразделения ГАИ для обмена прав, выданных в России;

Упрощается порядок обмена иностранного водительского удостоверения в случае его утраты;

Вводится предварительная запись на проведение повторного практического экзамена для тех, кто не сдал его с первой и последующей попытки. Исключено ограничение минимальной продолжительности такого испытания в условиях реальной дорожной обстановки, длительность его проведения будет определяться только выполнением обязательных элементов;

Для проверки навыков управления мотоциклом на специальной площадке будет предоставлена возможность допустить одну ошибку, при этом экзамен продолжится с исходной позиции невыполненного элемента.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com