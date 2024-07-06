В Беларуси изменили правила выдачи водительских удостоверений
- 6.07.2024, 9:23
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Стало известно, какие новшества начинают действовать с 6 июля.
В Беларуси сегодня, 6 июля, вступают в силу некоторые положения обновленного закона о дорожном движении. Они касаются порядка обмена и выдачи водительских удостоверений, а также приема экзаменов на «механике».
Сайт zerkalo.io рассказал, что изменится:
Не потребуется сдача теоретического экзамена гражданам России и Беларуси, которые обратятся в подразделения ГАИ для обмена прав, выданных в России;
Упрощается порядок обмена иностранного водительского удостоверения в случае его утраты;
Вводится предварительная запись на проведение повторного практического экзамена для тех, кто не сдал его с первой и последующей попытки. Исключено ограничение минимальной продолжительности такого испытания в условиях реальной дорожной обстановки, длительность его проведения будет определяться только выполнением обязательных элементов;
Для проверки навыков управления мотоциклом на специальной площадке будет предоставлена возможность допустить одну ошибку, при этом экзамен продолжится с исходной позиции невыполненного элемента.