Между РФ и Китаем началась потасовка 1 Орест Сохар

6.07.2024, 9:30

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Сигналы Пекина в Центральной Азии считали правильно.

Пекин успешно вытесняет Москву из задворков советской империи, в том числе из Центральной Азии. «Задворки» сигналы считали правильно, и переориентировались на нового сюзерена… что проявилось на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

В восточной культуре почести это не только элемент проявления уважения, но и определение статуса гостя. Китайского лидера встречали как верховное божество: к трапу самолета примчался лично президент Казахстана, порадовав Си целым арсеналом старческих чиновничьих развлечений, – от духовых оркестров до авиашоу. В то время как бункерный вынужден был довольствоваться компанией премьера, который протокольно «конвоировал» российского диктатора к месту проведения саммита. Возможно, в путинском авто глава казахского правительства и сыграл бункерному на балалайке, но это было уже внепротокольное событие.

Здесь пора прояснить, как хозяин Кремля докатился до такой дипломатической аскезы: Китай умело воспользовался войной России против Украины, чтобы вытеснить РФ из постсоветских колоний, перетянув одеяло на себя, – The Wall Street Journal.

В прошлом году объем торговли между Китаем и Центральной Азией вырос до $98 млрд. Это втрое больше, чем в 2016 г.

Но Си этого мало. Он строит железную дорогу в Европу – в обход России – в пределах китайского проекта «Один пояс, один путь». Об этом Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем в июне. Это хороший поджопник для Путина: раньше значительная часть железнодорожных грузов из КНР в ЕС проходила через РФ. Теперь средства за транзит 15 млн т товаров будут ежегодно обходить казну московитов.

Си возлагает на строительство этого пути очень большие надежды, и именно поэтому пытается притворяться нейтральностью в вопросе войны: ведь проект «Один пояс, один путь» не будет реализован, если Пекин станет врагом «коллективному Западу».

Не железной дорогой единой: китайские инвестиции в Центральную Азию переманивают рабочих, которые раньше за бесценок работали на болотах. Теперь узбеки и казахи остаются на родине работать на китайских заводах и фабриках.

Проекты Пекина в области возобновляемой энергетики помогают снизить зависимость стран от российского газа. Одним словом, Китай активно работает над тем, чтобы показать перспективу светлого будущего странам Центральной Азии в содружестве с КНР. В то время как Путин использовал регион исключительно в основном как сырьевой придаток и дешевую рабочую силу.

Цель Пекина – объять своими плотными тисками все пространство покойной советской империи. В то время как российский диктатор, сидящий на игле китайской военной поддержки, пока не способен что-либо возразить. Более того: Путин иногда озвучивает китайские темники, как, например, по итогам предыдущего саммита ШОС в Самарканде кремлевский диктатор заявил: «У Китая есть вопросы в связи с войной в Украине».

Открыто пойти на конфликт с Китаем – значит лишить себя финансирования, защиты и помощи. Поэтому Путин вынужден демонстративно раздувать щеки, злобно надувая при этом губы.

Орест Сохар, «Телеграм»

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