Можно ли мыть машину до 17:00? 6.07.2024, 9:51

Ответ знают только самые опытные автомобилисты.

Автомобилистов предупредили, что не стоит мыть свои автомобили в определенное время, чтобы предотвратить появление «разводов» и «следов» на их транспортных средствах. Компания Stoner Car Care предоставила водителям ряд советов по мытью автомобилей этим летом, сообщает Mirror.

«Конечно, лето часто приносит недельную жару, поэтому найти прохладный день для мытья может быть легче сказать, чем сделать. В таком случае планируйте мойку рано утром. В утренние часы солнечный свет и ультрафиолетовые лучи менее интенсивны. Аналогично, послеобеденное время между 17:00 и закатом солнца также хорошо подходит для мытья деталей», - отметили в компании.

Кроме того, эксперты рекомендуют избегать мытья атомобиля после захода солнца по нескольким причинам.

Во-первых, недостаток света затрудняет тщательную уборку. Ночью грязь менее заметна.

Кроме того, без дневного тепла может быть трудно тщательно высушить поверхность автомобиля. Влажный автомобиль может способствовать коррозии.

«Всегда избегайте мытья автомобиля под прямыми солнечными лучами. Солнце быстро высушивает воду и приводит к засыханию мыла на поверхности автомобиля до того, как моющие средства расщепят грязь. Кроме того, быстрое высыхание создает разводы и оставляет водяные знаки. Чтобы оптимизировать процесс мытья, ищите место в полутени. Внутренние помещения с достаточным освещением обеспечивают идеальные условия для ухода за внешним видом автомобиля; однако для этого достаточно любого затененного места - например, под деревом или под навесом», - указывают специалисты.

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