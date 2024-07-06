В России свиньи разорили могилы оккупантов 6.07.2024, 9:58

Местный фермер резко ответил пропагандистам.

В Новосибирской области РФ свиньи сбегают с фермы и разрывают могилы убитых на войне в Украине российских оккупантов.

Об этом рассказывается в сюжете телеканала «Россия 1».

Как утверждается в сюжете, «свиньи-вандалы» терроризируют жителей села Карпысак. Они сбегают с территории местной фермы и бродят в округе. В частности животные повадились рыть могилы на местном погосте. Среди прочих пострадали и могилы российских солдат, ликвидированных в ходе так называемой «СВО».

Корреспондент утверждает, что подобными вандализмом свиньи занимаются довольно давно. Весной съемочная группа уже приезжала в село и снимала сюжет об этом. Но фермер, от которого сбегают свиньи, решать проблему не торопится.

«Я считаю, что у вас канал однобокий. И живите, как хотите», – заявил фермер корреспонденту, который пытался получить его комментарий.

Поскольку местный сельсовет не может найти законных инструментов воздействия на свинозаводчика, было принято решение отстреливать свиней, свободно бродящих по территории села: мол, все равно фермер утверждает, что его свиньи к погромам на кладбище отношения не имеют.

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