Католический священник приехал на фестиваль в Будслав в одежде с национальным орнаментом
- 6.07.2024, 10:05
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Кроме того, ксендз из Пружан известен еще и как байкер.
В завершение паломничества католических верующих из Барановичей в Будслав один из священников отправлял святую Мессу в необычном наряде. Альба и стола, в которых он вышел к алтарю, были украшены белорусскими национальными узорами, заметил Katolik.life.
Больше всего на себя обращает внимание праздничная стола с яркой вышиванкой. Эта накидка является символом креста, который нес Иисус Христос, и освящающей благодати, украшающей душу пресвитера.
Судя по всему, орнамент на столе был нанесен по индивидуальному заказу. В каталоге мастерской Sacris Vestibus, которая производит в Беларуси литургическую одежду для католических священников, именно таких предметов нет.
Священник, который показал национальный праздничный дресс-код — настоятель католического прихода в Пружанах ксендз Павел Ярошевич. В альбе с вышиванкой его видели и раньше. Кроме того, что ксендз Павел многократный участник пеших паломничеств, он еще и байкер.