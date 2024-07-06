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Премьер Индии готовит ультиматум Путину

  • 6.07.2024, 10:12
  • 3,118
Премьер Индии готовит ультиматум Путину
Нарендра Моди

Требование будет озвучено во время визита в Москву.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего визита в Москву, который состоится 8–9 июля, потребует от Владимира Путина вернуть на родину индийских граждан, обманом втянутых в войну против Украины. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел южноазиатской республики Винай Кватра.

Он добавил, что благодаря усилиям, которые прикладывает индийская сторона, с войны в Украине уже удалось вернуть 10 индийцев. «Были предприняты все усилия, чтобы граждане Индии вернулись как можно скорее», — отметил Кватра.

Как стало известно Reuters, только в течение последних месяцев было выявлено «несколько случаев», когда российские власти обманным путем привлекли к участию в боевых действиях индийцев. В мае индийская полиция арестовала четырех человек, подозреваемых в причастности к незаконной отправке на войну местных жителей. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину погибло не менее четырех граждан Индии, из-за чего индийские власти ранее уже призывали Москву немедленно прекратить вербовку.

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