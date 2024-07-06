У «Мисс Москвы» отобрали корону прямо на сцене 6.07.2024, 10:19

4,244

Конкурс закончился грандиозным скандалом.

В террористической России, которая напала на мирную Украину, прошел конкурс красоты «Мисс Москва». Однако и в этот раз, мероприятие не обошлось без скандала.

В частности, ведущие перепутали имена участниц и вручили корону и статус «Краса Москвы Гран-при» одной Снежане, вместо другой.

Как пишет журнал Maxim, награды по ошибке вручили брюнетке Снежане Недильской вместо блондинки Снежаны Вилковой.

«Недильская почувствовала вкус победы всего на пару минут, после чего ведущие, осознав ошибку, попросили ее «с чувством достоинства и уважения» вернуть трофей на место, то есть передать его настоящей победительнице. Но и тут не обошлось без боя: Недильская к тому моменту уже ушла со сцены вместе с короной, поэтому вместо нее по непонятным причинам свою корону Снежане Вилковой отдала другая финалистка, одержавшая победу в другой номинации», - описывает издание то, как у победительницы забрали корону.

Между тем, победительницей конкурса «Мисс Москва — 2024» стала 20-летняя Лилиана Булатова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com