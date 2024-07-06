Белoруска ушла в парфюмерный «запой» и собрала уникальную коллекцию духов 6.07.2024, 10:40

Каждый из 350 флаконов — это целая история.

Комната Светланы всегда наполнена ароматами, каждый флакон духов как произведение искусства, а запах — как волшебная история. Утро для девушки начинается с того, чтобы выбрать аромат, который будет сопровождать ее в течение дня. Она выбирает его в зависимости от своего настроения, погоды за окном или даже планируемых дел. Светлана является страстным коллекционером парфюмерии. Она рассказала Blizko.by о своем увлечении, искусстве запахов и том, как парфюм может стать неотъемлемой частью жизни.

Любовь к ароматам привила бабушка

— Мое увлечение началось задолго до того, как у меня появилась коллекция из 350 флаконов. Может, их уже и больше, я сейчас не считаю, — говорит девушка.

— Парфюмерия и запахи привлекали меня с раннего детства. Помню, что у бабушки были духи «Красная Москва». Они лежали у нее в комоде, я всегда тоже их немного использовала, очень нравились. Также у мамы было много различной парфюмерии. В основном, это все — советские духи. Когда я повзрослела, то уже стала интересоваться зарубежными брендами.

Девушка отмечает, что в Беларуси в 90-е годы появились на рынках первые копии таких брендов:

— Но я подделки вообще не признавала. В шутку сейчас даже называю «Аленки-паленки». Непонятно, в каких подвалах все это могло быть разлито. А вот оригинальные духи — это авторская работа, ты знаешь, что покупаешь, а на продукцию есть сертификат.

Первые оригинальные импортные духи Светлана купила в студенческие годы:

— У моей университетской подруги были хорошие духи. Наверное, флаконов 15. Я тоже очень хотела купить что-то себе. Как сейчас помню, у нее были духи Guerlain. Для меня это казалось чем-то нереальным и шикарным. Я накопила денег и решилась: приобрела аромат Lanvin Eclat D’Arpege. А затем я еще купила парфюм от Masaki Matsushima и Davidoff. Впоследствии у меня уже стали появляться такие марки, как Chanel и Dior. Еще несколько флаконов духов подарил молодой человек. И вообще, всегда мечтала не о кольцах с бриллиантами и серьгах, а о хорошей парфюмерии.

Парфюмерный «запой»

— Примерно 10 лет назад я уже целенаправленно стала собирать коллекцию духов. Мне всегда хотелось еще больше флаконов и других марок. В наших магазинах выбор был небольшой. Да, что-то можно было найти в торговых центрах, например, в «Импульсе», а потом уже на Немиге в магазинах был отдел парфюмерии, но цены — космические, — говорит Светлана.

— Я начала искать, где подешевле. Интересовалась, как можно купить выгодно, и чтобы это не была подделка. Первые мои заказанные духи по интернету были с американского сайта. Цены могли отличаться на 30%. Но все тоже от марки зависит. Какие-то европейские бренды у них слабо представлены и были даже дороже, чем у нас.

Что интересно, долгое время доставка в Беларусь была даже бесплатная:

— Это сейчас проблематично заказать из ЕС и США. А еще пару лет назад запросто. Из США первые духи, которые я купила, — это были духи от модного дома Jimmy Choo. Единственный минус, что доставка была больше месяца. Очень мучительное ожидание.

Также девушка признается, что не все ароматы соответствовали ее представлению о них:

— Вообще для меня новая парфюмерия была как игра. Я заказывала просто по описанию. Может, это связано с тем, что я быстро остываю к аромату. Но бывает и такое, что ухожу в настоящий парфюмерный «запой», когда одними духами буду пользоваться неделю.

Девушка рассказала, что заказывала некоторые духи и из европейских интернет-магазинов:

— Доставка там уже была всего две недели. Это очень нравилось. Так моя коллекция потихонечку увеличилась. Где-то еще дарил мой парень. Впоследствии я уже ушла от такой неосознанной гонки и покупала ароматы более разумно. Но все равно сейчас что-то приобретаю наугад.

Вспоминает Светлана также, почему в некоторых парфюмерных магазинах в Минске у нее бывает дискомфорт:

— Очень у нас любили пристально смотреть консультанты и охранники, еще с таким надменным видом, что я якобы хочу что-то украсть. Всегда они нервировали. Да, я могу выбирать аромат долго и ничего не купить.

Также девушка любит обращать внимание на дизайн флакона и покупает некоторые из них для домашнего интерьера.

А какая стоимость духов?

— Если говорить о ценах, то самый простой сегмент — это масс-маркет. Такие духи доступны абсолютному каждому человеку, — объясняет Светлана.

— В них используются более дешевые компоненты. Самые бюджетные варианты можно купить даже за 10 рублей. Потом уже из каталогов Avon, Faberlic, Oriflame… Цены тоже разные, примерно 30−70 рублей. Различные ароматы от «селебрити» можно приобрести в интернете за 100 рублей. Это будет парфюмерия, созданная под именем знаменитости Антонио Бандерас, Бритни Спирс, Шакира, Кристина Агилера. Также за эту стоимость будет парфюмерия от брендов одежды, к примеру, Zara или Adidas.

Светлана рассказывает, что уже люксом обычно называют марки, представленные в любом из магазинов крупных парфюмерных домов моды. Это, как правило, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Chloé, Burberry, Givenchy, Dolce & Gabbana.

— Очень сложно сказать по ценам, смотря где покупать, какие объемы флаконов, — объясняет она.

— Но в принципе, в интернет-магазине хороший люкс будет стоить от 300 рублей и до бесконечности.

Самая необычная и дорогая — это нишевая парфюмерия. Основателями принято считать французские марки L’Artisan Parfumeur и Serge Lutens. Популярностью такая парфюмерия обязана чувству избранности и причастности к чему-то редкому. Светлана отмечает:

— Я для себя открыла нишевую парфюмерию именно с бренда Serge Lutens. Что интересно, 15 лет назад именно такого уникального парфюма в мире было очень мало. Сейчас уже ниша срослась с люксом. И особой границы практически нет. И марок нишевых уже сотни. Да, раньше флакон мог стоить больше тысячи рублей, а сейчас некоторые бренды предлагают нишевую парфюмерию за 300.

Если говорить о стоимости коллекции, то Светлана не может ее оценить:

— Многие из духов уже сняты с производства. Какие-то могут стоить и 50 рублей, а другие — 1500. Ну, может, как хороший автомобиль, но коллекция для меня бесценна. Вы понимаете, что некоторых брендов никогда уже не будет, или каких-то определенных ароматов…

Рассуждая о будущем своей коллекции, девушка хочет, конечно же, ее увеличить:

— Я всегда открыта для новых ароматов и возможностей расширения коллекции. Я хочу продолжать изучать мир парфюмерии.

Подводя итоги, Светлана отмечает, что каждый флакон — это не просто предмет, а целая история, эмоции и воспоминания. Она также любит делиться своими находками с друзьями, рассказывать им о том, какой аромат как никто другой подходит к определенному случаю или настроению.

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