закрыть
6 июля 2024, суббота, 10:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В лесах полно боровиков, но в белорусских магазинах продают сушеные по безумным ценам

  • 6.07.2024, 10:54
В лесах полно боровиков, но в белорусских магазинах продают сушеные по безумным ценам

Стоимость уже превысила 500 рублей.

В TikTok появилось видео, снятое в одном из магазинов Гродно. Там продаются сушеные беларусские боровики по 518 рублей.

«Белые грибы, думали, за килограмм — 25 рублей, а тут, получается, за килограмм у нас 518. Белые грибы сушеные. Короче, такая вот веточка — 25, с ума сойти!» — поделился мужчина, снимавший видео.

В упаковке оказалось семь сушеных грибочков.

Традиционно, мнения комментаторов по поводу стоимость разошлись: одни считают ее очень высокой, другие — оправданной:

«Сколько себя помню, они всю жизнь стоили как крыло от самолета».

@olechkaletochko23

Как вам такая цена за белые грибы? На веточке 7 грибов 🤣

♬ оригинальный звук - Оля🌿

«Не ну 450, 470, наконец, за 518? Не, не готов».

«Можно молиться на них, можно для фотосессий сдавать, да внукам, в конце концов, по наследству передать».

«А ты как хотел? Пойди… найди их в лесу… высуши… и продай дешевле».

«Дороговато, но: боровики при сушке теряют около 90% веса! Для 1 кг сушеных нужно 10 кг свежих. В ведре 3−3,5 кг, значит нужно три ведра отборных боровиков! 40 лет собираю, не часто столько находил».

«Вы представляете сколько их надо свежих на килограмм сухих? Эта веточка была не меньше килограмма».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох