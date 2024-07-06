В лесах полно боровиков, но в белорусских магазинах продают сушеные по безумным ценам
- 6.07.2024, 10:54
Стоимость уже превысила 500 рублей.
В TikTok появилось видео, снятое в одном из магазинов Гродно. Там продаются сушеные беларусские боровики по 518 рублей.
«Белые грибы, думали, за килограмм — 25 рублей, а тут, получается, за килограмм у нас 518. Белые грибы сушеные. Короче, такая вот веточка — 25, с ума сойти!» — поделился мужчина, снимавший видео.
В упаковке оказалось семь сушеных грибочков.
Традиционно, мнения комментаторов по поводу стоимость разошлись: одни считают ее очень высокой, другие — оправданной:
«Сколько себя помню, они всю жизнь стоили как крыло от самолета».
@olechkaletochko23
Как вам такая цена за белые грибы? На веточке 7 грибов 🤣♬ оригинальный звук - Оля🌿
«Не ну 450, 470, наконец, за 518? Не, не готов».
«Можно молиться на них, можно для фотосессий сдавать, да внукам, в конце концов, по наследству передать».
«А ты как хотел? Пойди… найди их в лесу… высуши… и продай дешевле».
«Дороговато, но: боровики при сушке теряют около 90% веса! Для 1 кг сушеных нужно 10 кг свежих. В ведре 3−3,5 кг, значит нужно три ведра отборных боровиков! 40 лет собираю, не часто столько находил».
«Вы представляете сколько их надо свежих на килограмм сухих? Эта веточка была не меньше килограмма».