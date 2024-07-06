В лесах полно боровиков, но в белорусских магазинах продают сушеные по безумным ценам 6.07.2024, 10:54

Стоимость уже превысила 500 рублей.

В TikTok появилось видео, снятое в одном из магазинов Гродно. Там продаются сушеные беларусские боровики по 518 рублей.

«Белые грибы, думали, за килограмм — 25 рублей, а тут, получается, за килограмм у нас 518. Белые грибы сушеные. Короче, такая вот веточка — 25, с ума сойти!» — поделился мужчина, снимавший видео.

В упаковке оказалось семь сушеных грибочков.

Традиционно, мнения комментаторов по поводу стоимость разошлись: одни считают ее очень высокой, другие — оправданной:

«Сколько себя помню, они всю жизнь стоили как крыло от самолета».

@olechkaletochko23 Как вам такая цена за белые грибы? На веточке 7 грибов 🤣 ♬ оригинальный звук - Оля🌿

«Не ну 450, 470, наконец, за 518? Не, не готов».

«Можно молиться на них, можно для фотосессий сдавать, да внукам, в конце концов, по наследству передать».

«А ты как хотел? Пойди… найди их в лесу… высуши… и продай дешевле».

«Дороговато, но: боровики при сушке теряют около 90% веса! Для 1 кг сушеных нужно 10 кг свежих. В ведре 3−3,5 кг, значит нужно три ведра отборных боровиков! 40 лет собираю, не часто столько находил».

«Вы представляете сколько их надо свежих на килограмм сухих? Эта веточка была не меньше килограмма».

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