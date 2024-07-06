Евросоюз: Обманчивые «мирные предложения» Кремля являются попыткой легитимизировать агрессию 2 6.07.2024, 11:01

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Соучастники преступлений РФ из высших эшелонов власти будут наказаны.

Недавние «мирные предложения» Кремля являются лишь попыткой легитимизировать незаконное полномасштабное вторжение России в Украину и подорвать мирные усилия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ,

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает «Укрінформ».

«Недавние обманчивые так называемые «мирные предложения» Кремля являются лишь попыткой легитимизировать незаконное и неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину и подорвать мирные усилия в соответствии с Уставом ООН, игнорируя суверенитет и территориальную целостность Украины», - говорится в заявлении.

В то же время в Евросоюзе приветствовали результаты Саммита мира по Украине, который проходил 15 и 16 июня в Швейцарии, и отметили, что именно Украина будет определять условия для переговоров.

«ЕС и его государства-члены будут стремиться к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, основанному на принципах Устава ООН и международного права, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета, в соответствии с ключевыми принципами и целями Формулы мира для Украины. Именно Украина будет определять условия для переговоров», - заявили в ЕС.

Кроме того, в Евросоюзе отметили, что обеспечение ответственности за все преступления, совершенные в ходе российской агрессии, «остается первоочередной задачей для достижения справедливого и прочного мира, которого заслуживает Украина».

«Не может быть безнаказанности ни для одного исполнителя и соучастника преступлений России - даже в высших эшелонах власти», - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.

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