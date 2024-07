Ученые нашли неожиданный и очень большой источник золота 2 6.07.2024, 11:08

Помогло кислое молоко.

Понимание механизмов формирования золота играет ключевую роль в его поиске и устойчивой добыче. На этот раз группе ученых помогли наблюдения за процессом скисания молока.

Исследователи из Университета Макгилла сделали важное открытие, которое может привести к новым источникам золотых руд.

Группа ученых отправилась на месторождение Брюсджек на северо-западе Британской Колумбии для изучения древних рудоносных пород. Это месторождение, первоначально сформировавшееся в подводной океанической островной дуге около 183 миллионов лет назад, ныне находится на суше из-за тектонических движений плит. Анализ образцов, проведенный в Макгилле и Университете Альберты, показал, что морская вода смешалась с рудными флюидами в земной коре, что и привело к образованию золота.

«Эти породы, датируемые ранним юрским периодом, находятся в вулканических и осадочных формациях, — объясняет соавтор исследования Энтони Уильямс-Джонс, профессор геологии и геохимии в Макгилле. — Используя масс-спектрометрию высокого разрешения, мы расшифровали их уникальные химические сигнатуры. Открытие золотого отложения, вызванного морской водой, является новым и удивительным».

Ведущий автор исследования, Дункан Маклиш, научный сотрудник кафедры наук о Земле и планетах Университета Макгилла, добавляет: «Ионы натрия в морской воде вызывают слипание наночастиц золота, подобно тому, как кислота вызывает сворачивание молока, что приводит к образованию золотых жил».

Эти результаты предполагают, что золотые жилы могут формироваться на морском дне, что указывает на возможность существования неразработанных золотых ресурсов в подводных островных дугах и глубоких океанических впадинах. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, подчеркивает, что высокосортные месторождения золота могут помочь уменьшить экологические издержки добычи, так как наземные рудники часто производят низкосортную руду, требующую обширной переработки.

