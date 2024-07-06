Лукашенко оставили без лыжного комплекса у Свислочи в Минске 6.07.2024, 11:22

3,632

Стало известно, почему объекта не будет.

Планы по возведению крытого круглогодичного лыжного комплекса в столице поменялись. Такого объекта не будет. Об этом рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, пишет «Минск-Новости».

У реки Свислочи в районе улицы Орловской, а точнее — за зданием Верховного суда, планировалось возвести крытый лыжный комплекс круглогодичного функционирования. Для инвестора этого спортивного объекта в свое время выделили земельный участок, однако в установленный законодательством период работы так и не начались. Площадка была изъята.

— Территория планировавшегося лыжного комплекса вошла в состав новой зеленой зоны и будет осваиваться под это назначение. Строительство спортивного объекта там не планируется, — рассказал Гутько.

Напомним, информация о строительстве манежа появилась в марте 2018 года, когда во время посещения финала «Снежного снайпера» Александр Лукашенко сказал: «Мы хотим в городе построить — у финнов и шведов подсмотрели — двухэтажное здание длиной 100 м, в нем петля 1200 м. Оно оснеживается внутри, люди приходят, занимаются: кто-то бегает по извилистой трассе, кто-то кофе пьет».

Тогда же стало известно, что проект будет реализовываться по схеме государственно-частного партнерства. Инвесторами строительства лыжного манежа на тот момент выступали минские застройщики «Совавто Инвест» и «Интехнострой Инвест». Взамен этого они по разрешению Лукашенко получили право застроить многоэтажным жильем участки на Захарова, Железнодорожной и Ваупшасова в Минске. Но позже инвестором строительства стала компания «СкиСтройИнвест», к которой перекочевали и эти три участка.

В 2020 году «СкиСтройИнвест» представила визуализацию объекта, а в ноябре 2021 года, в Едином государственном регистре недвижимого имущества появилась информация о выделении участка площадью 5,3 га для строительства объекта «Всесезонный крытый манеж для катания на беговых лыжах в районе улицы Орловской в Минске».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com