Лукашенко оставили без лыжного комплекса у Свислочи в Минске
- 6.07.2024, 11:22
- 3,632
Стало известно, почему объекта не будет.
Планы по возведению крытого круглогодичного лыжного комплекса в столице поменялись. Такого объекта не будет. Об этом рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, пишет «Минск-Новости».
У реки Свислочи в районе улицы Орловской, а точнее — за зданием Верховного суда, планировалось возвести крытый лыжный комплекс круглогодичного функционирования. Для инвестора этого спортивного объекта в свое время выделили земельный участок, однако в установленный законодательством период работы так и не начались. Площадка была изъята.
— Территория планировавшегося лыжного комплекса вошла в состав новой зеленой зоны и будет осваиваться под это назначение. Строительство спортивного объекта там не планируется, — рассказал Гутько.
Напомним, информация о строительстве манежа появилась в марте 2018 года, когда во время посещения финала «Снежного снайпера» Александр Лукашенко сказал: «Мы хотим в городе построить — у финнов и шведов подсмотрели — двухэтажное здание длиной 100 м, в нем петля 1200 м. Оно оснеживается внутри, люди приходят, занимаются: кто-то бегает по извилистой трассе, кто-то кофе пьет».
Тогда же стало известно, что проект будет реализовываться по схеме государственно-частного партнерства. Инвесторами строительства лыжного манежа на тот момент выступали минские застройщики «Совавто Инвест» и «Интехнострой Инвест». Взамен этого они по разрешению Лукашенко получили право застроить многоэтажным жильем участки на Захарова, Железнодорожной и Ваупшасова в Минске. Но позже инвестором строительства стала компания «СкиСтройИнвест», к которой перекочевали и эти три участка.
В 2020 году «СкиСтройИнвест» представила визуализацию объекта, а в ноябре 2021 года, в Едином государственном регистре недвижимого имущества появилась информация о выделении участка площадью 5,3 га для строительства объекта «Всесезонный крытый манеж для катания на беговых лыжах в районе улицы Орловской в Минске».