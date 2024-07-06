Москвичей предупредили об атаках китайских медуз-мутантов 3 6.07.2024, 11:29

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Они могут появиться в водоемах из-за жары.

В водоемах Москвы могут появиться медузы, если температура воды превысит 26 градусов, рассказала ТАСС заместитель гендиректора Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер. По словам специалиста, сейчас пресноводные медузы обитают в столичном регионе в форме полипов, но при нагреве воды выше упомянутых значений они могут превратиться в привычных плавающих медуз.

«Медузы характеризуются сложным жизненным циклом: полип — эфира — медуза. Чтобы полипы начали превращаться в плавающих медуз, нужна высокая температура. <…> Если долгое время удерживается жаркая погода и водные слои, где сидят полипы, прогреваются до температуры от 26 до 33 градусов, это увеличивает вероятность начала процесса стробилляции, при котором полипы превращаются в медуз», — объяснила она.

В водах Москвы и Подмосковья обитают медузы вида Craspedacusta sowerbii, говорит специалист. Ранее их встречали в столице РФ, например, летом 2010 года, когда в регионе стояла аномально жаркая погода. В Нижнем Новгороде они были замечены в 2021 году. При этом Мейнцер подчеркивает, что такие медузы не представляют опасности для человека.

Это вид-«вселенец», с большой долей вероятности завезенный из бассейна китайской реки Янцзы, рассказала РБК ведущий научный сотрудник лаборатории донной фауны океана Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова. Они переносятся в водоемы главным образом вместе с декоративной растительностью, а также водоплавающими птицами, уточнила она.

Как рассказала Молодцова, этот вид медуз действительно неопасен для жизни человека, однако контакт с ним может вызвать индивидуальную аллергическую реакцию. В связи с этим она рекомендует купающимся избегать попадания выделений Craspedacusta sowerbii на глаза и слизистые.

Молодцова также предупреждает, что медузы этого вида могут вызвать серьезную экологическую проблему, поскольку они являются активными хищниками, питающимися мелкими пресноводными животными (ракообразными, коловратками, личинками насекомых, икрой рыб). Размножение Craspedacusta sowerbii может приводить к сокращению других видов, объяснила она.

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