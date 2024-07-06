Белорусов задержали со спецназом у литовской границы 6.07.2024, 11:36

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Их подозревают в нарушении границы с применением квадрокоптера.

Пограничники при поддержке спецназа задержали группу мужчин, подозреваемых в нарушении границы с Литвой с применением дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси. Это уже второй случай с начала недели.

«Днем 5 июля в одном из населенных пунктов Вороновского района на участке пограничной заставы «Дробишуны» лидские пограничники при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Тайфун» внутренних войск МВД в ходе реализации оперативной информации, что называется с поличным, задержали группу лиц», — говорится в сообщении.

Жители райцентра, в том числе неработающие, подозреваются «в нарушении границы с Литовской Республикой с применением квадрокоптера».

В ходе осмотра жилых и нежилых построек обнаружили и изъяли четыре беспилотника мультироторного типа, 66 аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции, пульты управления и иные комплектующие к БПЛА, тепловизор, четыре GPS-компаса и смартфон.

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