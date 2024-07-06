Forbes: Россияне снимают пушки со старых БМП и превращают их в несуразную артиллерию 6.07.2024, 11:57

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Их точность на расстоянии нескольких сотен метров критически снижается.

Российские военные из-за дефицита техники, которую успешно уничтожают ВСУ, создают все новое более причудливое и громоздкое оружие.

Однако, как пишет Forbes, импровизированная полевая пушка, которую показали в видео в российских соцсетях на прошлой неделе, может оказаться самым необычным и наименее эффективным из всех этих самодельных орудий.

«Это 73-миллиметровая пушка низкого давления 2А28, которую предприимчивые российские техники сняли с боевой машины БМП-1 образца 1960-х годов и приварили к грубому лафету, чтобы ее можно было буксировать», - пишет издание.

Так, в одном из видеороликов показано, как солдат заряжает и стреляет из орудия со скоростью один снаряд в несколько секунд. Еще одно видео изображает пушку 2A28, которая двигается за буксирующим ее грузовиком.

Однако Forbes обращает внимание, что при каждом выстреле 2A28 без башни подпрыгивает на несколько сантиметров.

Как объясняет издание, чтобы разместить 73-миллиметровую пушку в 15-тонной БМП-1, конструкторы 2А28 уменьшили давление внутри ствола, в результате чего получилось легкое оружие с низкой отдачей, но недостаточной точностью стрельбы на расстоянии более нескольких сотен метров. При этом если стрелять с земли, без бронекорпуса, обеспечивающего устойчивость, то точность будет намного хуже.

«Все это означает, что самодельная полевая пушка 2A28 может сработать против крупных, неподвижных целей, находящихся на расстоянии не более нескольких сотен метров», - подчеркивает Forbes.

Но, как отмечает издание, похоже. у россиян не остается особого выбора. Если в начале войны они имели на вооружении около 4 000 гаубиц и ракетных установок, то к настоящему моменту уже потеряли не менее 1400 этих орудий и пусковых установок.

И хотя Россия можем создавать новые артиллерийские орудия и расконсервировать старые советские образцы, однако не может производить замену оружия достаточно быстро, чтобы восполнить растущие потери.

«Неослабевающий спрос на огневую мощь на поле боя означает, что фронтовые войска будут продолжать импровизировать. Альтернатива - ничего не делать и рисковать атаковать украинские позиции без огневой поддержки, вместо неточной и уязвимой огневой поддержки», - подчеркивает Forbes.

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