Что произойдет с организмом, если ежедневно выпивать бокал шампанского 7 6.07.2024, 12:18

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Главное — суметь вовремя остановиться.

Задумывались ли вы когда-нибудь, что произойдет с организмом, если пить шампанское каждый день, пишет tsn.ua.

В качественном шампанском содержатся полифенолы, являющиеся биологически активными соединениями с антиоксидантным эффектом. Предпочтительно полифенолы можно обнаружить в темном винограде, хотя в небольшом количестве они также есть и в белом.

Эти антиоксиданты способны оказывать положительное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы, ведь они помогают снизить артериальное давление.

Дополнительно полифенолы являются и естественными пробиотиками. Они способствуют росту количества полезных Bifidobacterium и Lactobacillus и одновременно предотвращают размножение вредных бактерий в нашем организме.

По результатам нескольких последних исследований, бокал-два шампанского способны благоприятно воздействовать на стенки кровеносных сосудов, улучшать усвоение пищи и пищеварение. Однако, конечно, следует помнить, что избыток алкоголя сильно растягивает стенки сосудов, чем нарушает их проницаемость.

В каждой бутылке шампанского содержится не менее семи миллионов пузырьков, которые появляются из-за действия дрожжей. Они нуждаются в сахаре, чтобы размножаться и расти, а когда его потребляют, то выделяют углекислый газ. Также внутри каждой бутылки очень высокое давление (эквивалент шести атмосфер), поэтому этот игристый напиток ударяет в голову быстрее, чем любой другой алкоголь.

Благодаря пузырям шампанское скорее попадает в кровь. Происходит это в результате карбонизации, ускоряющей переход алкоголя к тонкой кишке из желудка. Если говорить простыми словами, шампанское мы выпиваем скорее другой, негазированный, алкогольный напиток. Поэтому для опьянения понадобится значительно меньшее его количество.

Только один бокал шампанского может дать столько же веселья на всю ночь, сколько вы не сможете получить даже от целой бутылки вина. Но самое главное, что нагрузка на печень будет меньше. Главное, суметь вовремя остановиться.

Следует также отметить, что алкогольные напитки обладают высокой калорийностью, которая не дает нашему организму никаких питательных веществ. Поэтому эти калории в основном скапливаются в абдоминальной зоне, из-за чего со временем человек становится все сильнее. Говоря о сухом шампанском (брюте), в нем содержится 12 г остаточного сахара на 1 литр. То есть, в 150 мл бокала это чуть больше 100 ккал.

Даже низкокалорийный алкогольный напиток, если его употреблять ежедневно или в избытке, оставит на вашей талии неприятные следы.

А еще ежедневное употребление шампанского способно спровоцировать рост в организме дрожжевой и грибковой флоры. Поэтому он значительно усиливает симптомы молочницы. Шампанское содержит сахар и дрожжи, которые могут подкармливать плохие бактерии в кишечнике, усиливая симптомы интоксикации.

Если вы собираетесь каждый день употреблять шампанское, следует обратить внимание, что неизбежно ухудшится состояние кожи, появится отечность. Это происходит при любом чрезмерном употреблении алкоголя, ведь влияет на работу печени и почек. Нагрузка на почки, в свою очередь, будет повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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