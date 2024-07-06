ГУР мощно ударило по важному пункту РФ на фронте
- 6.07.2024, 12:01
Уничтожены несколько российских комплексов наблюдения и разведки.
Украинские разведчики нанесли серию успешных FPV-ударов по целям российских оккупантов. Их осуществили операторы подразделения ГУР МО Украины «Ghost».
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.
«На одном из направлений фронта разведчики обнаружили и нанесли огневое поражение по пункту размещения автомобильной техники оккупантов», - говорится в сообщении.
Также были уничтожены или повреждены несколько российских комплексов наблюдения и разведки, в том числе «Муром-П», система РЭБ «Стриж», ретранслятор связи и электроподстанция, питавшая захватчиков электроэнергией.