ГУР мощно ударило по важному пункту РФ на фронте 6.07.2024, 12:01

Уничтожены несколько российских комплексов наблюдения и разведки.

Украинские разведчики нанесли серию успешных FPV-ударов по целям российских оккупантов. Их осуществили операторы подразделения ГУР МО Украины «Ghost».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

«На одном из направлений фронта разведчики обнаружили и нанесли огневое поражение по пункту размещения автомобильной техники оккупантов», - говорится в сообщении.

Также были уничтожены или повреждены несколько российских комплексов наблюдения и разведки, в том числе «Муром-П», система РЭБ «Стриж», ретранслятор связи и электроподстанция, питавшая захватчиков электроэнергией.

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