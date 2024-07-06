В Украине меняют правила выезда для мужчин 6.07.2024, 12:39

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Стало известно, какие новые требования вступят в силу с 17 июля.

С 17 июля 2024 года при пересечении границы Украины на выезд у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут проверять наличие военно-учетного документа. Новые правила применяются ко всем категориям мужчин, в частности к тем, кто был исключен из воинского учета, или имеет отсрочку от мобилизации. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины, полковник Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».

Сообщается, что бумажный и электронный военно-учетный документ имеют одинаковую юридическую силу.

Представитель ГНСУ отметил, что 16 июля истекает установленный законом Украины № 3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные. С этим связана и реализация в полном объеме требований пункта 17 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года.

«Учитывая это, начиная с 00:00 17 июля пограничники при пересечении государственной границы Украины на выезд будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы. В случае отсутствия военно-учетного документа пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины», - рассказал Демченко.

Он также добавил, что в выезде из Украины также будут отказывать тем мужчинам, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов имеется информация о представлении их в розыск в Национальную полицию. Таких лиц будут передавать сотрудникам полиции.

В то же время, категории граждан Украины, которым разрешен выезд за границу во время действия военного положения, не изменились.

По словам представителя ГПСУ, в военно-учетных документах мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет), которые имеют право на выезд за пределы Украины, должна быть соответствующая информация: сведения об исключении с воинского учета по состоянию здоровья или данные о получении отсрочки.

«Во избежание каких-либо недоразумений при пересечении границы просим граждан учесть эту информацию при планировании поездки», - подчеркнул он.

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