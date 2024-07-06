Россиянина впечатлило кладбище оккупантов на Камчатке 7 6.07.2024, 13:00

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Шокирующие масштабы потерь показали на видео.

Россиянин снял на видео новое военное кладбище в Камчатском крае, который находится в 7 тыс. км от границ Украины. Там за пару лет были захоронены 150 местных жителей, которые стали «грузом 200» в войне против Украины, передает dialog.ua.

Камчатка - очень слабо заселенный регион России, там проживают всего около 300 тысяч жителей, которых путинский режим гонит на убой в Украину.

На территории края за последние пару лет появилось большое количество новых кладбищ с военными, которые были ликвидированы в ходе агрессии против Украины. Одно из них снял на видео россиянин. Он был впечатлен масштабами катастрофы.

«Сегодня 31 мая 2024 года. Камчатский край. 75-й участок, захоронения. Аллея славы. Вот здесь только на этом пятачке захоронены 150 наших с вами соотечественников. Это безвозвратные потери. Представьте себе! Это сколько детей остались сиротами… Жены стали вдовами, родители осиротевшие. Это умножить на субъекты федерации… Здесь маленькое захоронение, по России намного больше. Десятки тысяч лежат, безвинно погубленные человеческие души», - жаловался россиянин.

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