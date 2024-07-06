В отпуск за $600: куда поехать белорусу с минимальным бюджетом 6.07.2024, 13:03

Но при этом не ночевать в палатках и не есть дошираки.

Отпуск не должен быть очередным ударом судьбы: хочется с удовольствием отдохнуть и не лить горькие слезы по ушедшим деньгам.

Туриндустрия уже несколько лет не балует белорусов низкими ценами, особенно если в паспорте нет визовой отметки.

Но что делать, когда путешествовать очень хочется, а потратить на это готовы не больше 600 у.е. (в зависимости от валюты страны и актуального курса это приблизительно Br2100)?

Журналисты tochka.by узнали, можно ли сейчас отправиться в отпуск за небольшую сумму.

Самостоятельный трип с визой

Если в паспорте стоит заветное разрешение на пересечение границ Шенгенской зоны, то для бюджетного отдыха можно воспользоваться услугами лоукостера из Вильнюса, Варшавы или региональных городов стран-соседок.

Итак, смотрим.

Топ недорогих направлений из Варшавы без необходимости оформлять дополнительную визу – это Швеция, Норвегия, Дания, Венгрия, Бельгия и Италия.

Все рассматривать не будем, но для примера «раскрутим» одну из перечисленных стран.

Итак, Швеция. Это государство манит билетами за €56 (Br197) в Стокгольм и обратно на 12–17 июля. Правда, чтобы не потратить все свои €600 (Br2100) на отель, остановиться придется в хостеле. За кровать на пять ночей в шестиместном номере для женщин нужно отдать €170 (Br602).

Цены в кафе могут быть примерно такими: сэндвич с икрой и яйцом – чуть больше €5 (Br18,4), капучино – €4,5 (Br15,6).

Здесь и ниже на скриншотах прайс представлен в валюте Швеции – кронах.

За горячие блюда в заведениях Стокгольма нужно быть готовым отдать приличную сумму. Так, тушеная баранина со свежей зеленью, фасолью и вяленым лаймом обойдется посетителю в €17 (Br60).

Конечно, бережливый турист не будет постоянно есть в таких кафе. Скорее всего, подавляющее большинство приемов пищи он организует из продуктов местного супермаркета.

Так, булочка на завтрак может обойтись примерно в €2 (Br7,49). Сам хлеб – в €1,6 (Br5,61), столько же нужно отдать за хумус к нему. Пакетик моцареллы – в €1,8 (Br6,21), 1 л апельсинового сока – в €2,7 (Br9,33), а упаковка салями – в €3,3 (Br11,51). Полкило тортеллини, которые можно варить на ужин несколько дней подряд, – в €2,6 (Br9).

К тому же часто в европейских супермаркетах продают огромное количество готовых блюд, которые можно купить за условные €7 (около Br24) и разогреть в микроволновке прямо в торговом зале. Столики и стулья чаще всего тоже есть в подобных магазинах.

Итого: обязательные и минимальные траты в размере €226 (около Br790) на жилье и авиабилеты плюс €42 (около Br150) на покупку проездного travel card для поездок на общественном транспорте Стокгольма без ограничений в течение семи дней. Также на еду, исходя из озвученных цен, закладываем €50 (Br175) в день.

Получается, что примерный минимальный бюджет туриста на пять суток в Стокгольме составит €520 (Br1820). Сюда добавим еще €100 на билет Минск – Варшава – Минск и небольшие расходы во время дороги.

В принципе, маленький отпуск в Европе за €600 (Br2100) для белоруса вполне реален. Только придется хорошенько рассчитать расходы и больше наслаждаться бесплатными или крайне бюджетными достопримечательностями.

Чартеры от €450

К сожалению, на данный момент улететь в теплые края за €500–600 (Br1750–2100) за тур невозможно, рассказала нам специалист одного из агентств, где кооперируют предложения разных турфирм. Поднять минимальный бюджет нужно хотя бы до 1000 у.е.

«Даже чартерные рейсы до Антальи, Хургады или Шарм-эль-Шейха сейчас «потянут» на €450–600 (Br1580–2100) для одного человека», – поделилась агент.

Если говорить о бюджетных вариантах отдыха, то самым недорогим для путешествия остается автобусный тур в Грузию, подчеркнула специалист. На него белорусу придется потратить от $600 (около Br1960) в зависимости от выбранного отеля. Отдых и дорога суммарно составят 16 ночей. Из них примерно две туристу придется провести в автобусе.

По пути к курорту путешественникам предложат экскурсионные программы.

Отдых же на море продлится девять суток. Отель турист вправе выбрать самостоятельно в одном из двух грузинских городов: Батуми или Кобулети.

«Для сравнения: доплатив несколько сотен евро, белорус может рассчитывать на программу «все включено» в египетском трехзвездочном отеле. Цена такого предложения – €900 (около Br3150)», – привела пример агент.

При этом если увеличить чек до €1000, то есть шанс присмотреть неплохие варианты размещения, где условия будут ощутимо лучше.

Популярные направления для отдыха

Большое количество туров для белорусов сейчас идет по восточному направлению. Например, Китай. Отдых в любое время года выбирают на острове Хайнань. То же касается Мальдив или Марокко.

Так, за путешествие в Китай для 2 человек на 11 ночей с пребыванием в отеле с 4–5 звездами придется заплатить $1600–2000.

Пребывание в июле на кубинском острове Варадеро продолжительностью в 10 ночей обойдется паре в $3300–3400.

Средиземноморское побережье Египта с климатом как в Тунисе «потянет» примерно на 3300 у.е.

Программа рассчитана на 2 человек на 10–11 ночей.

Как сэкономить на семейном отдыхе

Если коротко, то брать тур с вылетом не из Минска, а из Москвы. Правда, смысл в этом есть, когда летит три–четыре человека.

Воспользовавшись этой хитростью, сэкономить можно $120–150 (Br390–490) с путешественника.

Если же отдых планируется в «соло», то смысл приобретать тур с вылетом из России теряется. Так как билет на трансфер или поезд-ласточку с маршрутом Минск – Москва – Минск будет стоить уже в районе Br300, что практически съедает разницу в цене туров из Беларуси и России.

Будут ли горящие туры в этом сезоне

Само по себе явление связано с переизбытком мест на рейсах. Однако в сентябре – октябре 2024-го такого не предвидится.

«В июне были хорошие цены на Эмираты: улететь предлагалось за $600 (Br1965). Но все из-за сильной жары в это время в ОАЭ», – рассказала специалист.

На данный момент египетские туры раскуплены на полторы недели вперед. Следовательно, необходимости снижать стоимость по предложениям у компаний нет.

Что касается минимального бюджета для организации достойного отдыха в рамках тура, в этом году сумма достигла 1000 у.е. на одного человека. В таком случае размещаться турист будет в отеле с крепкими четырьмя звездами, с хорошей программой питания и гарантированной уборкой номеров.

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